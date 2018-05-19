19:22 | Футбол — Украина

Матч "Днепр" - "Сумы" прерван из-за беспорядков


Матч первой украинской лиги между черкасским "Днепром" и "Сумами" был прерван на 54-й минуте. Причиной стал выход фанатов хозяев на поле с файерами и баннером "Лашкула на трансфер". В дело пришлось вмешаться полицейским. 

Черкасский "Днепр"  по итогам сезона вылетает во вторую украинскую лигу. Президент клуба Владимир Лашкул по окончании сезона собирался перевозить клуб в село Заря, а всех футболистов выставил на трансфер. 

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