Мануэль Пеллегрини: "Туре - хороший игрок, но сейчас он не для "Вест Хэма"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини сказал, что он не заинтересован в полузащитнике Яя Туре, который в прошлом сезоне выступал за "Манчестер Сити".
- Яя Туре – хороший футболист, но у нас есть игроки на этой позиции, – цитирует тренера Goal.com. - Яя всегда будет хорошим игроком, но сейчас он не для "Вест Хэма". На данный момент наш состав укомплектован.
35-летний футболист является свободным агентом. В прошлом сезоне он провел 17 матчей за "Сити" и сделал две голевые передачи.
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http://www.goal.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/yaya-ture-ne-nuzhen-vest-hehmu/1dppy2udz01a71kdrz22abjvfk