Мануэль Пеллегрини: "Туре - хороший игрок, но сейчас он не для "Вест Хэма"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини сказал, что он не заинтересован в полузащитнике Яя Туре, который в прошлом сезоне выступал за "Манчестер Сити".

- Яя Туре – хороший футболист, но у нас есть игроки на этой позиции, – цитирует тренера Goal.com. - Яя всегда будет хорошим игроком, но сейчас он не для "Вест Хэма". На данный момент наш состав укомплектован.

35-летний футболист является свободным агентом. В прошлом сезоне он провел 17 матчей за "Сити" и сделал две голевые передачи.