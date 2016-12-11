Зинедин Зидан: "Рамос - особенный игрок. Его вера в успех несгибаема"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 15-го тура чемпионата Испании с "Депортиво" (3:2) отметил, что команда до последнего верила в успех. "Королевский клуб" уступал по ходу встречи. На 90+2-й минуте после подачи с углового удара головой победный гол забил Серхио Рамос. Мадридцы уже не проигрывают 35 матчей, что является новым клубным рекордом.

– Мои игроки действительно уверены в своих силах, – цитирует Зидана goal.com. – Мы знаем, что вместе способны добиться очень многого. В этом матче нам было тяжело. Мы мучились, однако верили в успех до последнего. Конечно, игра оставляла желать лучшего, нам есть в чем прибавлять. Но мы показали характер и заслуженно победили.

Что касается Рамоса, то он – особенный игрок. Он – капитан и душа команды. Его вера в то, что все можно изменить до самой последней секунды встречи, действительно несгибаема. Он просто невероятен.