Жерар Пике: "Мы с Луисом Энрике провели три фантастических года"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике поддержал главного тренера команды Луиса Энрике. Специалист проведет последний матч у руля каталонцев в финале Кубка Испании с "Алавесом".

– Мы пережили хорошие времена, – цитирует AFP Пике. – Отношения с Луисом Энрике всегда были хорошими. Мы провели вместе фантастические три года. Конечно, речь о титулах, но есть и много других вещей. Надеюсь, он напоследок выиграет Кубок Испании.

Матч "Барселона" – "Алавес" состоится сегодня, 27 мая, начало – в 22.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.