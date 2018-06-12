СМИ: переход Лемара в "Атлетико" убедил Гризманна не покидать клуб

Сегодня, 12 июня, форвард "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн объявит о решении касательно своей дальнейшей карьеры. Как утверждает Сanal+, игрок останется в мадридском клубе.
Гризманн принял такое решение после того, как руководство "Атлетико" договорилось о переходе Тома Лемара из "Монако". Игрок убежден, что с приходом данного игрока клуб станет еще более конкурентоспособнее. Также Гризманн должен получить новый контракт от "Атлетико" на улучшенных условиях.
В прошедшем сезоне Лемар сыграл в 38 матчах за "Монако" во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 10 голевых передач.
Гризманн и Лемар в настоящее время находится в расположении сборной Франции, где готовятся к участию в чемпионате мира-2018.
#Coupedumonde2018– INFOSPORT+ (@infosportplus) 12 июня 2018 г.
Infos CANAL+ : la tendance concernant @AntoGriezmann serait qu'il reste à l'@Atleti cette saison.
Par ailleurs, le club madrilène est tout proche d'un accord avec l'@AS_Monaco pour un transfert de Thomas Lemar.
⚽🇫🇷⚠ pic.twitter.com/v4lr4PhLeB