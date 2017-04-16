"Сельта" разгромила "Гранаду" в дебютном матче Адамса

В матче 32-го тура чемпионата Испании "Сельта" в гостях с крупным счетом переиграла "Гранаду" – 3:0. Отметим, что для хозяев поля эта игра стала первой под руководством Тони Адамса.

Чемпионат Испании

Ла лига

32-й тур

"Гранада" – "Сельта" – 0:3 (0:1)

Голы: Хосабед Санчес, 23 (0:1). Диас, 73 (0:2). Бовю, 76 (0:3).

"Гранада": Очоа, Сонье, Сильва, Ингасон, Везу, Крхин (Бога, 74), Вакасо, Перейра (Эктор Эрнандес, 75), Уче, Кравец (Карсела-Гонсалес, 46), Понсе.

"Сельта": Альварес, Ронкалья, Планас, Гомес, Диас, Хосабед Санчес (Сенье, 80), Юльсагер (Радойя, 69), Диоп, Лемос, Бовю (Систо, 84), Бонгонда.

Предупреждения: Ингасон, 37. Вакасо, 38. Кравец, 41. Диас, 58. Лемос, 59. Сильва, 81. Понсе, 89.

Судья: Санчес Мартинес.

16 апреля. Гранада. Стадион Nuevo Los Carmenes.