"Сельта" и "Хетафе" сыграли вничью

"Сельта" сыграла вничью с "Хетафе" (1:1) в матче седьмого тура чемпионата Испании. У хозяев отличился Макси Гомес, у гостей - Хайме Мата.

"Сельта" набрала 10 очков и занимает восьмое место. У "Хетафе" на очко меньше и девятая позиция. В следующем туре "Хетафе" примет "Леванте", а "Сельта" на выезде сыграет с "Севильей".

Чемпионат Испании.

Примера

7-й тур

"Сельта" - "Хетафе" - 1:1 (1:0)

Голы: Гомес, 33 (1:0). Хайме Мата, 78 (1:1).

"Сельта": Альварес, Кабраль, Ронкалья (Систо, 81), Мальо, Алонсо, Лоботка, Йенсен (Араухо, 77), Мендес, Бельтран (Окай Йокушлу, 59), Аспас, Гомес.

"Хетафе": Сория, Антунеш, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Максимович, Арамбарри (Хайме Мата, 66), Анхель (Ибаньес, 76), Хорхе Молина, Ндиай (Бергара, 89).

Предупреждения: Бруно Гонсалес, 20. Аспас, 82. Портильо, 82. Мальо, 90+1.

Судья: Куадра Фернандес.

1 октября. Виго. Стадион "Балаидос".

Все о чемпионате Испании – здесь.

Турнирная таблица чемпионата.