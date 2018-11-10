Роберто Карлос: "Винисиус может сделать историю мирового футбола"

Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос, а ныне посол клуба, считает, что новичок мадридцев Винисиус Жуниор может сделать историю мирового футбола. 18-летний бразилец присоединился к испанской команде летом. В этом сезоне он сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

- Я всегда надеюсь, что бразильские игроки, которые приезжают в Европу, являются одними из лучших, - цитирует Marca Карлоса. - Винисиус - очень молод и покинул "Фламенго" уже с большим опытом. Он сделает историю "Реала" и мирового футбола. Он современный игрок, умеющий обыгрывать, последовательно и целостно играть.