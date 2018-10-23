"Реал Сосьедад" и "Жирона" сыграли вничью

"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Жироной" (0:0) в матче девятого тура чемпионата Испании.

"Реал Сосьедад" набрал 12 очков и занимает девятое место. У "Жироны" 10 очков и 15-я позиция.

В следующем туре "Реал Сосьедад" на выезде сыграет с "Атлетико", а "Жирона" примет "Райо Вальекано".

Чемпионат Испании

Примера

9-й тур

"Реал Сосьедад" - "Жирона" - 0:0

"Реал Сосьедад": Мойя, Навас, Элустондо, Родригес, Горосабель, Ильярраменди, Пардо (Сангальи, 74), Субельдия, Рамирес (Виллиан Жозе, 68), Оярсабаль, Баутиста (Хуанми, 57).

"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе, Адай, Борха (Алейкс Гарсия, 89), Порту (Стуани, 72), Дуглас Луис, Пере Понс, Порро, Думбья (Лосано, 56).

Предупреждения: Родригес, 41. Ильярраменди, 53. Элустондо, 72. Порро, 81.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

22 октября. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".

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