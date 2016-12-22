Райан Бабел: "Никогда больше не буду играть в Испании"

Нападающий "Депортиво" Райан Бабел сообщил, что вчерашний матч 1/16 финала Кубка Испании против "Бетиса" (3:1) стал для него последним в футболке испанской команды. 30-летний голландец в конце месяца на правах свободного агента покинет клуб, так как срок действия его контракта заканчивается. На его счету 12 матчей, 5 голов и 1 голевая передача в футболке "Депортиво", к которому он присоединился в сентябре этого года.

– Из-за семейных обстоятельств я покину "Депортиво", – цитирует Onda Cero Бабела. – Пока не принял решения по поводу новой команды. Всем известно об интересе "Бешикташа", но есть также два других клуба, которые сделали предложения моему агенту. Эти три месяца в "Депортиво" были очень хорошим опытом для меня – я никогда больше не буду играть в Испании.