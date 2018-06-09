Президент "Реала" нашел способ удержать Роналду

Президент "Реала" Флорентино Перес рассчитывает удержать нападающего Криштиану Роналду в мадридской команде, утверждает Cadena Cope. Ранее 33-летний португалец намекнул на то, что может покинуть "королевский клуб" этим летом.

Перес предлагает Роналду новое соглашение, согласно которому зарплата форварда составит 32,5 миллиона евро за сезон.

Действующий контракт португальца рассчитан до 2021 года. Он зарабатывает 21 миллион евро в год.

В минувшем сезоне Роналду провел 55 матчей во всех турнирах и забил 52 гола.