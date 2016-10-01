Неймар подал в суд на бразильское правительство

Нападающий "Барселоны" Неймар подал в суд на правительство страны, сообщает Associated Press. Такое решение, предположительно, футболист принял в связи с утечкой информации о расследовании налоговых преступлений, в которых обвинялись он и его семья.

Напомним, что ранее Неймар был связан с налоговым мошенничеством в отношении фонда DIS при его переходе из "Сантоса" в каталонский клуб. Фонд должен был получить 40 процентов от суммы трансфера игрока. При этом было получено 17,1 миллиона евро, при общей сумме трансфера в 83,3 миллиона. В результате руководство "Барселоны" взяло на себя вину и признало ошибки при составлении трансферного договора.