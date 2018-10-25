08:17 | Футбол — Испания

Начо: "Виноваты все игроки "Реала", а не только Лопетеги"

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Защитник "Реала"  Начо считает, что нельзя винить главного тренера команды Хулена Лопетеги в последних неудачах. К матчу с "Барселоной" мадридцы подходят, набрав одно очко в четырех последних турах чемпионата Испании.

– Единственное, что я хочу как игрок – победить "Барселону", – цитирует A Bola Начо. – Все виноваты в этой ситуации, а не тренер. Мы – команда. Тренер чувствует себя так же, как и все мы. Мы профессионалы и всегда стремимся побеждать. Иногда бывают трудные времена, но мы должны уметь их преодолевать.

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