Марселу получил травму в матче с "Бетисом"

Защитник "Реала" Марселу в матче 24-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" получил травму. Игрок был заменен на 30-й минуте на Тео Эрнандеса. Предположительно, у бразильца повреждение подколенного сухожилия. Степень серьезности травмы будет определена после прохождения медобследования.

Напомним, "Реалу" 6 марта предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ". Первая игра в Мадриде завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. До этого сливочные проведут еще 4 игры в чемпионате - против "Леганеса", "Алавеса", "Эспаньола" и "Хетафе".