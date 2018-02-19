Марко Асенсио: "После перерыва "Реал" заиграл намного лучше"

Нападающий "Реала" Марко Асенсио считает, что его команда серьезно прибавила в перерыве матча 24-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (5:3). Сам Асенсио оформил дубль и забил 6000 гол "Реала" в чемпионате Испании.

– Мы знали, что "Бетис" сейчас находится в хорошей форме. Мы отлично начали матч, затем они прибавили, но в перерыве мы все обсудили, и наш план сработал. Мы куда лучше заиграли во втором тайме, – цитирует AS Асенсио. – Конечно, мы довольны, что выиграли. "Реалу" нужно продолжать играть в такой же футбол.