Луис Суарес: "У "Реала" сложный график, и мы должны продолжать давить на него"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес отметил, что его команда постарается выиграть все оставшиеся матчи в чемпионате Испании, чтобы сохранить надежду на титул. В последней игре "Барселона" победила "Эспаньол" со счетом 3:0.

– В первом тайме "Эспаньол" играл очень оборонительно, – цитирует AFP Суареса, который оформил дубль в этой встрече. – Мы изо всех сил искали решение. Но не потеряли интенсивности, мотивации и стремления к победе. Первый гол нас успокоил. Единственное, что мы можем сделать, так это попытаться выиграть оставшиеся матчи и давить на "Реал". У него сложный график, много энергии нужно потратить. Так что посмотрим, как все сложится.