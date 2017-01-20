Луис Энрике: "Игры с "Реал Сосьедад" уже стали анекдотом"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после победы на "Реал Сосьедад" (1:0) в первом матче четвертьфинала Кубка Испании отметил, что подопечные очень серьезно отнеслись к сопернику. "Барселона" впервые с 5 мая 2007 года победила на домашнем стадионе соперника в Сан-Себастьяне. Безвыигрышная серия до сегодняшнего дня достигла уже 8 матчей. Ответная игра между "Барселоной" и "Реал Сосьедад" состоится 26 января.

– Будучи футболистом, я выигрывал на этом стадионе, а в качестве тренера до сих пор этого у меня не получалось, – цитирует Луиса Энрике Marca. – Даже после победы это остается каким-то анекдотом. С этой командой на ее поле всегда было играть очень тяжело. Учитывая уровень игры соперника, мы действовали очень серьезно и эффективно. Ответная встреча будет трудной вне зависимости от результата первого матча.