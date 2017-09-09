Сегодня состоится матч 3-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Леванте". Встреча в Мадриде начнется в 14.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" - "Леванте"

Прогноз WinLine – П1 1.06 – Н 9.97 – П2 20.0

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Леванте".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Реал": Касилья - Карвахаль, Серхио Рамос, Начо, Эрнандез - Васкес, М. Льоренте, Кроос, Себальос - Бензема, Асенсио.

"Леванте": Фернандес - Иван Лопес, Постиго, Чема, Тоньо - Хасон, Кампанья, Лерма, Иви Лопес - Бардхи, Алегрия.

ПОТЕРИ: Криштиану Роналду (дисквалификация), Вальехо, Варан (оба - травма) - Моралес (дисквалификация), Рохер, Нано (оба - травма).

ПРОГНОЗ

14:00. РЕАЛ – ЛЕВАНТЕ. Прогноз "СЭ" – 4:0.