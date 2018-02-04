Кейлор Навас: "Если "Реал" купит еще одного вратаря, я отнесусь к этому спокойно"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас не беспокоится из-за возможной конкуренции с другим голкипером, которого могут купить боссы мадридского клуба. 31-летний Навас выступает за мадридцев с 2014 года. Ранее он защищал цвета "Саприссы" (Коста-Рика), а также испанских "Альбасете" и "Леванте".

– Если "Реал" хочет купить еще одного вратаря, который будет конкурировать со мной за место в составе, то я отнесусь к этому нормально, – цитирует Sunday Express Наваса. – Я спокоен, потому что знаю, что в какой-то момент я в любом случае уйду из футбола.

Не знаю, сомневается ли клуб во мне или нет. Я знаю лишь то, что у меня по-прежнему действует контракт с "Реалом".

Ранее сообщалось, что "Королевский клуб" хочет поменять основного голкипера в межсезонье. Среди основных кандидатов на замену называют Давида де Хеа из "Манчестер Юнайтед" и Тибо Куртуа из "Челси".