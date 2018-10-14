Филипе Малком: "Карлес Пуйоль – идеальный защитник"

Бразильский нападающий "Барселоны" Филипе Малком в интервью клубному телевидению признался, что считает Карлеса Пуйоля лучшим защитником в истории футбола.

– Карлес Пуйоль – именно так выглядит идеал защитника, – приводит слова Малкома пресс-служба каталонцев. – Легендарный игрок с набором выдающихся профессиональных качеств, который всегда помогал своим партнерам по команде.

"Барса" купила 21-летнего форварда за 41 миллион евро (плюс один миллион бонусами). Контракт Малкома рассчитан на 5 сезонов, до лета 2023 года.