10:46 | ФУТБОЛ — Испания

"Эспаньол" летом продаст экс-форварда "Локомотива" Кайседо

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"Эспаньол" намерен разгрузить зарплатную ведомость в летнее трансферное окно, утверждает Sport.es. По информации источника, каталонский клуб намерен расстаться с форвардом сборной Эквадора Фелипе Кайседо. Отмечается, что экс-игрок "Локомотива" является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

В услугах 28-летнего эквадорца заинтересованы турецкие и российские клубы, но сам Кайседо не хочет возвращаться в Россию. В текущем сезоне он сыграл в 29 матчах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

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