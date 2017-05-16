"Эспаньол" летом продаст экс-форварда "Локомотива" Кайседо

"Эспаньол" намерен разгрузить зарплатную ведомость в летнее трансферное окно, утверждает Sport.es. По информации источника, каталонский клуб намерен расстаться с форвардом сборной Эквадора Фелипе Кайседо. Отмечается, что экс-игрок "Локомотива" является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

В услугах 28-летнего эквадорца заинтересованы турецкие и российские клубы, но сам Кайседо не хочет возвращаться в Россию. В текущем сезоне он сыграл в 29 матчах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.