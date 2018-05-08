Эрнесто Вальверде: "Я не сомневаюсь в честности арбитра. Судьи привыкли к разговорам с игроками"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что не сомневается в честности арбитра, который судил матч с "Реалом" (2:2) в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Специалист добавил, что подобные слухи появляются постоянно.



Ранее защитник "Реала" Серхио Рамос заявил, что форвард "Барселоны" Лионель Месси надавил на арбитра встречи Алехандро Эрнандес-Эрнандеса, в следствие чего тот мог совершить ошибки в судействе во втором тайме встречи.

– Мне практически нечего сказать по этому вопросу, – цитирует Sport.es Валверде. – Всегда где-то появляются слухи, которые требует доказательств. Разговоры между арбитрами и игроками были всегда. Я многое видел в своей жизни – как на поле, так и в подтрибунном помещении. Никому не стоит обсуждать то, что было сказано в подтрибунке. Я не сомневаюсь в честности арбитра в плане судейства на матче. Арбитры привыкли к разговорам с игроками.



"Барселона" с 87 очками досрочно выиграла чемпионат Испании. "Реал", имея в активе 72, занимает третью строчку турнирной таблицы.



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