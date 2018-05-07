Что Месси сказал судье в перерыве матча с "Реалом" (18+)

Форвард "Барселоны" Лионель Месси нецензурно высказался в адрес Алехандро Эрнандес-Эрнандеса - главного арбитра матча 36-го тура чемпионата России с "Реалом" (2:2). Напомним, что в конце первого тайма судья удалил полузащитника сине-грантовых Серхи Роберто.

- Ты - дерьмо, дерьмо! Всегда делаешь одно и то же, дерьмо. Мы выиграли чемпионат, и на этом все, – приводит Ondacero слова Месси, сказанные им в подтрибунном помещении. - Тебе не нужно отдавать матч "Реалу".



Ранее защитник мадридской команды Серхио Рамос заявил, что в перерыве матча Месси надавил на Эрнандес-Эрнандеса. По его словам, из-за давления судья мог совершить ошибки во втором тайме.

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