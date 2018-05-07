18:09 | Футбол — Испания

Что Месси сказал судье в перерыве матча с "Реалом" (18+)

Лионель МЕССИ. Фото AFP
Лионель МЕССИ. Фото AFP
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Форвард "Барселоны" Лионель Месси нецензурно высказался в адрес Алехандро Эрнандес-Эрнандеса - главного арбитра матча 36-го тура чемпионата России с "Реалом" (2:2). Напомним, что в конце первого тайма судья удалил полузащитника сине-грантовых Серхи Роберто.

- Ты - дерьмо, дерьмо! Всегда делаешь одно и то же, дерьмо. Мы выиграли чемпионат, и на этом все, – приводит Ondacero слова Месси, сказанные им в подтрибунном помещении. - Тебе не нужно отдавать матч "Реалу".

Ранее защитник мадридской команды Серхио Рамос заявил, что в перерыве матча Месси надавил на Эрнандес-Эрнандеса. По его словам, из-за давления судья мог совершить ошибки во втором тайме.

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Барселона - Реал

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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King's Bounty RND

Это наш Карасев, Мешков, Вилков и т д

18:18

Serenky25

Что скажет великий эксперд Бобров?

18:18

onlyspartak

shpasic Месси надавил на д-мо в перерыве матча? _________________________- Угу и оно запахло во втором тайме еще сильнее.

18:17

shpasic

Месси надавил на д-мо в перерыве матча?

18:11

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