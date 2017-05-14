Эдегор не вернется в "Реал" предстоящим летом

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор, арендованный "Херенвеном" до конца сезона, продолжит выступления за голландский клуб, информирует Omrop Friesland. Зимой норвежец был отправлен в "Херенвен" в аренду на полгода с возможностью продления соглашения на еще один сезон.

Ранее сообщалось, что "суперфризы" удивлены слабой игрой Эдегора. В текущем сезоне в чемпионате Голландии он провел 13 матчей (578 минут), трижды ассистировав партнерам. За последние два месяца 18-летний хавбек отыграл лишь 86 минут, тем не менее, и в следующем сезоне он продолжит выступать за "Херенвен".