В Голландии удивлены слабой игрой Эдегора

Полузащитник "Реала" Мартин Эдегор, арендованный "Херенвеном", оставил неприятное впечатление у голландских болельщиков и специалистов своим выступлением за новую команду. Как отмечает RTL Niews, при норвежце в стартовом составе "Херенвен" не только не выиграл ни одной встречи, но и вылетел из Кубка Голландии.

Подчеркивается, что при 18-летнем хавбеке на поле "суперфризы" теряют весь баланс между зонами, тогда как замена Эдегора практически сразу решает эту проблему. Практически так же описывалась игра скандинава и испанскими СМИ в период выступлений Эдегора за молодежную команду "Реала" – "Кастилью".

Напомним, что 18-летний хавбек был арендован "Херенвеном" у мадридцев до лета 2017 года с возможностью продления соглашения до конца сезона-2017/18. Эдегор перешел в мадридскую команду в январе 2015 года из "Стремсгодсета" за 4 миллиона евро. Зарплата футболиста в "Королевском клубе" составляла 2,5 миллиона евро за сезон, что превышало зарплату некоторых игроков первой команды "Реала".

Мартин Эдегор: "Сезон-2018/19 планирую начать в составе "Реала"