Дзадза ударил Канселу за то, что тот уходит в "Интер". Видео

Полузащитник "Валенсии" Жоау Канселу провел последний матч в составе команды, выйдя на игру 1-го тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (1:0). Португалец в ближайшее время станет игроком "Интера".

Защитник выступает за "Валенсию" с 2014 года и провел в составе команды 91 матч. После завершения поединка Канселу попрощался с болельщиками и не смог сдержать эмоций, расплакавшись перед трибунами. За это он был вознагражден ударом по голове от итальянца Симоне Дзадзы.