Даниэль Карвахаль: "Отступные в контракте такие большие, что никто не сможет купить меня"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль поделился эмоциями от продления контракта с клубом до лета 2022 года. По словам 25-летнего игрока, он не намерен никуда уходить, так как "Реал" его семья. Карвахаль является воспитанником "Реала". Он вернулся в мадридский клуб из "Байера" в 2013 году.

– "Реал" – огромная часть моей жизни, поэтому продление контракта – это исполнение мечты, – цитирует Карвахаля Marca. – Я очень благодарен клубу. Это замечательный день. Я продлил контракт с клубом, который очень люблю. Это моя семья. Хочу выиграть с командой все, что только можно. Не хочу уходить. Отступные в контракте такие большие, что никто не сможет купить меня.