Искусственный интеллект в футболе. Как в Испании составляют календарь

Испанская лига стала использовать особое компьютерное обеспечение для разработки календаря чемпионата страны.

С помощью AI (Artificial Intelligence), так называемого "искусственного интеллекта", специалисты составляют расписание, приближенное к оптимальному. Программа позволяет определить те даты и то время начала матчей, которые позволят довести до максимума заполняемость стадионов и увеличить телеаудиторию по всему миру.

AI учитывает статистику по телетрансляциям за последние четыре года, а также показатели посещаемости игр за предыдущие 15 лет, информирует барселонский Институт спортивного бизнеса.

Всего же для получения оптимального результата в программу вводят 27 различных данных. Допустимая погрешность составляет пять процентов. Над проектом на ла лигу работают шесть ученых – специалистов по обработке и анализу всей собранной информации.

Как известно, сейчас испанцы объявляют полный календарь перед стартом сезона. А затем, за несколько недель до определенного числа туров, лига определяет время начала каждого из матчей.

Для чемпионата Испании не характерны конфликты, связанные с выбором времени игр или их переносами. В отличие от России. (Александр Бобров)

Чемпионат Испании: турнирная таблица, календарь и результаты матчей​