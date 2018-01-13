Цена каждого гола Турана в "Барселоне" составила 3,6 миллиона евро

"Барселона", отдавшая полузащитника Арду Турана в "Бешикташ" на правах аренды, в общей сложности потратила на турецкого хавбека 55 миллионов евро, сообщает Wordpress.com. В эту цифру входят деньги, заплаченные "Атлетико" за выкуп контракта игрока, а также его зарплата.

Туран выступал за "Барселону" с 2015 по 2018 год. За это время он принял участие в 55 матчах во всех турнирах, забив 15 мячей и отдав 11 результативных передач. В сезоне-2017/18 он ни разу не выходил на поле в составе каталонцев.

Таким образом, каждая игра хавбека обходилась "Барселоне" в 1 миллион евро. Стоимость одного гола составила 3,66 миллиона евро, а цена каждой результативной передачи равнялась 5 миллионам евро.