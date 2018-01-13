Туран ушел в аренду в "Истанбул" на два с половиной года

"Барселона" объявила о переходе полузащитника Арды Турана в "Истанбул". Хавбек будет выступать за турецкий клуб на правах аренды в течение двух с половиной лет.

По условиям соглашения между клубами, у "Истанбула" есть право выкупа игрока. Каталонцы имеют право продать полузащитника в другой клуб.

Туран перешел в каталонскую команду из "Атлетико" в 2015 году. В этом сезоне полузащитник не провел в составе "Барселоны" ни одного матча. В общей сложности он сыграл за сине-гранатовых в 55 встречах во всех турнирах, забив 15 мячей.