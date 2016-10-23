Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Реала" в матче с "Атлетиком"

В чемпионате Испании матчем "Реал" - "Атлетик" продолжится 9-й тур в первом дивизионе. Начало - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" - "Атлетик"

Коэффициенты Winline: П1 1,26 - Н 6,33 - П2 10,00

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 3:1. "Атлетик" в четверг самым основным составом проиграл в гостях "Генку" и опустился на последнее место в своей группе Лиги Европы. Куда лучше дела у басков в национальном чемпионате – пять побед в последних шести турах. Однако "Атлетик" традиционно плохо выступает на "Сантьяго Бернабеу": 12 поражений подряд с общим счетом 11:46. "Реал" по-прежнему вынужден обходиться без травмированных Серхио Рамоса, Касемиру и Модрича. Зато вернулся в общую группу Коэнтрау.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Атлетик".