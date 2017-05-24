"Барса" выразила поддержку Месси, осужденному за неуплату налогов

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу выразил поддержку нападающему клуба Лионелю Месси. Накануне Верховный суд Испании приговорил аргентинца к 21 месяцу тюрьмы по обвинению в неуплате налогов. Игрок по решению суда признан виновным в сокрытии 4,1 миллиона евро налогов в период с 2007 по 2009 год. Благодаря законодательству Испании, наказание срок будет условным, поскольку он не превышает 2 года, и это первое нарушение закона игроком.

- Клуб выражает поддержку Лионелю Месси, его отцу Хорхе и семье, - цитирует официальный сайт "Барсы" представителя клуба Хосепа Вивеса. - Сегодня Хосеп Мария Бартомеу связался с семьей игрока.