22:25 | ФУТБОЛ — Испания

"Барса" выразила поддержку Месси, осужденному за неуплату налогов

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Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу выразил поддержку нападающему клуба Лионелю Месси. Накануне Верховный суд Испании приговорил аргентинца к 21 месяцу тюрьмы по обвинению в неуплате налогов. Игрок по решению суда признан виновным в сокрытии 4,1 миллиона евро налогов в период с 2007 по 2009 год. Благодаря законодательству Испании, наказание срок будет условным, поскольку он не превышает 2 года, и это первое нарушение закона игроком.

- Клуб выражает поддержку Лионелю Месси, его отцу Хорхе и семье, - цитирует официальный сайт "Барсы" представителя клуба Хосепа Вивеса. - Сегодня Хосеп Мария Бартомеу связался с семьей игрока. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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olbert

Миллиардер решил сэкономить 4 млн? Фи...

22:57

Непорочный как ТИ

ноу крмминалити, рафик вкрай нуиноуен, ворует мало))

22:56