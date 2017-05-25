Бакари Санья: "Гризманн может стать открытием чемпионата Англии"

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Франции Бакари Санья уверен в том, что нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн сможет быстро адаптироваться к чемпионату Англии. По его словам, форвард станет открытием премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что 26-летний во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. Предполагалось, что он перейдет в "Манчестер Юнайтед".

- Гризманн - потрясающий футболист. Он обладает хорошей техникой, поэтому может адаптироваться в любой команде, - приводит Squawka слова Санья. - Не сомневаюсь, что он сможет заиграть в чемпионате Англии. Мне кажется, что он станет открытием премьер-лиги. Этот футболист может сыграть за любую команду.