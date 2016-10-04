Станислав Черчесов: "Результат матча с Коста-Рикой будет важен"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что результат контрольной встречи против Коста-Рики будет иметь значение, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Встреча состоится 9 октября.

– Результат всегда имеет значение, он и сейчас будет важен, – подчеркнул Черчесов. – Это контрольная встреча, а за контрольные работы надо получать хорошие оценки. Сейчас у нас будет время подготовиться, поработаем, посмотрим, кто в каком состоянии. А Коста-Рика – хорошая команда. Будет хороший матч на новом стадионе.