Россия в четвертый раз проиграла в "Лужниках"

Поражение в контрольном матче от сборной Аргентины (0:1) стало для сборной России четвертым на поле стадиона "Лужники". Ранее россияне на главной арене страны дважды уступали немцам (по 0:1 – в 1994 и 2009 годах) и однажды французам (2:3 – в 1998 году).

Аргентинский форвард Серхио Агуэро прервал пятиматчевую сухую серию россиян в "Лужниках". Последний гостевой гол на этом стадионе забил словенец Нейц Печник в первом стыковом матче за попадание на чемпионат мира-2010. После этого забить в "Лужниках" не сумели Македония (0:1), Ирландия (0:0), Андорра (0:6), Португалия (0:1) и Азербайджан (0:1). (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина