23:35 10 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

"Рекорд" 1998 года может быть повторен в Грозном

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Поражение от Катара (1:2) стало для сборной России шестым в 2016 году. Ранее национальная команда уступала сборным Франции (2:4), Чехии (1:2), Словакии (1:2), Уэльса (0:3) и Коста-Рики (3:4). Больше неудач было у российской команды только в 1998 году. Тогда сборная проиграла семь встреч из 11. 15 ноября "рекорд" может быть повторен, если команде Станислава Черчесова не удастся обыграть в Грозном сборную Румынии. (Кирилл БУРДАКОВ)

Годы, когда сборная набирала меньше половины возможных очков

Год

Тренеры

И

В

Н

П

М

О

% очков

1998

Борис ИГНАТЬЕВ, Анатолий БЫШОВЕЦ

11

2

2

7

10-19

8

24,2

2016

Леонид СЛУЦКИЙ, Станислав ЧЕРЧЕСОВ

11

2

3

6

14-19

9

27,3

2002

Олег РОМАНЦЕВ, Валерий ГАЗЗАЕВ

11

3

4

4

16-14

13

39,4

2004

Георгий ЯРЦЕВ

11

4

3

4

20-20

15

45,5

1997

Борис ИГНАТЬЕВ

11

4

4

3

14-9

16

48,5

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КОММЕНТАРИИ (11)
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PAPAZOL_

Румыния - крепкий орешек !!!

15:12

SerVent

игорек решил умыть руки от очередного рекорда... травмировался... вовремя

13:58

hashimbus

До Бащовца всё равно далеко, тогда игроки были нормальные, там "тренерский гений" в чистом виде сработал.

10:44

Jean4

Идем на рекорд!

08:56

Maedhros

Должно быть, Черчесову не очень хочется таким образом заработать сравнения с Бышовцем.

07:20

maslo

Пока этим жирным котам зряплату не урежут , они не будут просто хотя бы бегать. Играть их уже не научишь. Сытый голодного не разумеет!

06:45

Perry_Garr

Румынам уже прокакивали, кажется в Ростове.. Зачем же на те же грабли?? Мож стоило Габон пригласить или Барбадос?? Ну чтобы совсем планка самомнения у игроков не упала.. Жалко ведь этих недочеловеков..

02:01

Andrewxyz

Румыния, выноси днище!

01:46

= Даль =

СЭ не только трет но еще и буквы переставляет имхо

01:09

= Даль =

Катра в разы сильнее Румынии. там не должны проигрвать

01:08

James Gang

Даёшь рекорд!

00:00

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