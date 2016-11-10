"Рекорд" 1998 года может быть повторен в Грозном

Поражение от Катара (1:2) стало для сборной России шестым в 2016 году. Ранее национальная команда уступала сборным Франции (2:4), Чехии (1:2), Словакии (1:2), Уэльса (0:3) и Коста-Рики (3:4). Больше неудач было у российской команды только в 1998 году. Тогда сборная проиграла семь встреч из 11. 15 ноября "рекорд" может быть повторен, если команде Станислава Черчесова не удастся обыграть в Грозном сборную Румынии. (Кирилл БУРДАКОВ)
Годы, когда сборная набирала меньше половины возможных очков
|
Год
|
Тренеры
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% очков
|
1998
|
Борис ИГНАТЬЕВ, Анатолий БЫШОВЕЦ
|
11
|
2
|
2
|
7
|
10-19
|
8
|
24,2
|
2016
|
Леонид СЛУЦКИЙ, Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
11
|
2
|
3
|
6
|
14-19
|
9
|
27,3
|
2002
|
Олег РОМАНЦЕВ, Валерий ГАЗЗАЕВ
|
11
|
3
|
4
|
4
|
16-14
|
13
|
39,4
|
2004
|
Георгий ЯРЦЕВ
|
11
|
4
|
3
|
4
|
20-20
|
15
|
45,5
|
1997
|
Борис ИГНАТЬЕВ
|
11
|
4
|
4
|
3
|
14-9
|
16
|
48,5
PAPAZOL_
Румыния - крепкий орешек !!!
15:12
SerVent
игорек решил умыть руки от очередного рекорда... травмировался... вовремя
13:58
hashimbus
До Бащовца всё равно далеко, тогда игроки были нормальные, там "тренерский гений" в чистом виде сработал.
10:44
Jean4
Идем на рекорд!
08:56
Maedhros
Должно быть, Черчесову не очень хочется таким образом заработать сравнения с Бышовцем.
07:20
maslo
Пока этим жирным котам зряплату не урежут , они не будут просто хотя бы бегать. Играть их уже не научишь. Сытый голодного не разумеет!
06:45
Perry_Garr
Румынам уже прокакивали, кажется в Ростове.. Зачем же на те же грабли?? Мож стоило Габон пригласить или Барбадос?? Ну чтобы совсем планка самомнения у игроков не упала.. Жалко ведь этих недочеловеков..
02:01
Andrewxyz
Румыния, выноси днище!
01:46
= Даль =
СЭ не только трет но еще и буквы переставляет имхо
01:09
= Даль =
Катра в разы сильнее Румынии. там не должны проигрвать
01:08
James Gang
Даёшь рекорд!
00:00