"Рекорд" 1998 года может быть повторен в Грозном

Поражение от Катара (1:2) стало для сборной России шестым в 2016 году. Ранее национальная команда уступала сборным Франции (2:4), Чехии (1:2), Словакии (1:2), Уэльса (0:3) и Коста-Рики (3:4). Больше неудач было у российской команды только в 1998 году. Тогда сборная проиграла семь встреч из 11. 15 ноября "рекорд" может быть повторен, если команде Станислава Черчесова не удастся обыграть в Грозном сборную Румынии. (Кирилл БУРДАКОВ)

Годы, когда сборная набирала меньше половины возможных очков