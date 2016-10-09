20:20 | ФУТБОЛ — Сборная России

Маркос Уренья: "Не знал про сто первый матч Березуцкого"

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Нападающий сборной Коста-Рики Маркос Уренья после контрольного матча против сборной России (4:3) в Краснодаре на новом стадионе подчеркнул, что встреча получилась хорошей. Также экс-игрок "Кубани" отметил, что не знал о том, что Василий Березуцкий проводил сто первый матч в составе национальной команды, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Почему так много фолов было в матче?

– Я не знаю, судья немножко хотел помочь России, наверное (улыбается). Но не стоит так говорить. Мы выиграли, для нас это был очень хороший спарринг.

– Вы знали, что поздравили Василия Березуцкого с его сто первым матчем его собственным автоголом?

– (Улыбается). Нет, я не знал этого.

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