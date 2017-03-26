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Максим Канунников: "Ошибки по матчу с Кот-д'Ивуаром разобрали, поняли, в чем не правы"

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Нападающий сборной России Максим Канунников в преддверии товарищеского матча с Бельгией отметил, что команда провела работу над ошибками после поражения от Кот-д'Ивуара (0:2), передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Игра пройдет 28 марта на стадионе в Сочи.

- Готовимся в обычном режиме к Бельгии, ждем с нетерпением эту игру. Хотим сыграть на новом стадионе, - сказал Канунников. - Ошибки по прошедшему матчу разобрали, поняли в чем были не правы. Бельгия в общем хорошая, никого не буду выделять, качественный состав. Тактические поработали на тренировке, варианты атаки испробовали. У нас будет теория, и тренер скажет, как мы будем играть против Бельгии. В Сочи будет детальный разбор. Мы должны прибавлять в каждой игре. В чем именно? Скорости добавить.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Знаток1964

Ошибки разобрали.....и пошли на компьютере в фифа17 играть

14:43

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