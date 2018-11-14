Нападающий сборной России Артем Дзюба тренируется по индивидуальной программе в Москве, информирует официальный сайт РФС. 30-летний форвард работает с тренером по реабилитации в рамках подготовки к матчу Лиги наций против Швеции.

Напомним, Дзюба был заменен на 74-й минуте матча 14-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Зенитом" (2:0) из-за того, что почувствовал боль в колене.

Сборная России в ноябре проведет два матча: контрольную встречу с Германией (15 ноября) и игру Лиги наций против Швеции (20 ноября).

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