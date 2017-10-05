Дмитрий Полоз: "У нас линия атаки легкая и подвижная, как у Кореи"

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз отметил, что рад тому, что тренировка национальной команды началась с общения с детьми с ограниченными возможностями. Он также добавил, что в сборной все игроки атаки легкие и подвижные.

– Тренировка началась с общения с детьми. Это всегда приятно, – сказал Полоз. – Пусть подобное организуют почаще.

– Как прошло само занятие?

– Сегодня было много тактики. Почти все время ей посвятили. До этого два дня восстанавливались, а вчера были нагрузки. Состояние нормальное, чувствую себя хорошо. Клубные дела остались в стороне, настраиваемся на Корею.

– Команду соперника принято считать легкой и подвижной. Вы себя к таким же игрокам относите?

– А у нас вся атака такая. И Кокорин, и Смолов. Разве что Заболотный форвард в какой-то степени таранного типа, но он тоже быстрый. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Сборная в понедельник начала сбор в преддверии контрольных матчей. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.