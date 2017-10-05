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11:52 | Футбол — Сборная России

Дети с ограниченными возможностями посетили занятие сборной России

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Дети с ограниченными возможностями из благотворительного проекта "Лыжи мечты" пришли на тренировку сборной России на базе в Новогорске, сообщает пресс-служба команды. Они также посетят товарищеский матч россиян против Кореи, который пройдет 7 октября в Москве.

Сборная России начала подготовку к контрольным встречам в понедельник. Игра против Ирана состоится 10 октября в Казани.

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Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
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otradny

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