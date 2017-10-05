Дети с ограниченными возможностями посетили занятие сборной России

Дети с ограниченными возможностями из благотворительного проекта "Лыжи мечты" пришли на тренировку сборной России на базе в Новогорске, сообщает пресс-служба команды. Они также посетят товарищеский матч россиян против Кореи, который пройдет 7 октября в Москве.
Сборная России начала подготовку к контрольным встречам в понедельник. Игра против Ирана состоится 10 октября в Казани.
А у нас на тренировке сегодня гости! Добро пожаловать! 😊😊😊 pic.twitter.com/szsHXsMCyD– Сборная России (@TeamRussia) 5 октября 2017 г.
otradny
Детки пришли к себеподобным...
12:40