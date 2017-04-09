Юрий Газзаев: "Спартак-2" - играющая команда"

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев после матче 30-го тура ФНЛ против "Спартака-2" (0:0) отметил организованную игру своих подопечных. Специалист подчеркнул, что его команде регулярно не хватало последней передачи.

– У нас было достаточно голевых моментов, и ребята играли организованно, – цитирует пресс-служба ФНЛ Газзаева. – Мы пресекали быстрые атаки спартаковцев. Было много подходов к воротам соперника, но не хватало последней передачи. "Спартак-2" – играющая команда, поэтому находится в верхней части таблицы.