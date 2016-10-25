Юрий Газзаев: "Сомневаюсь, что меня пытались скомпрометировать, выложив видео"

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев получил поддержку после публикации видеоролика, на котором он употребил 96 матерных слов и выражений за 2 минуты 20 секунд. Специалист сомневается, что таким образом его пытаются скомпрометировать.

- Может быть, это борьба за власть такая? Кто-то хочет занять вашу должность и таким образом вас компрометирует?

- Вы знаете, мне сложно сказать. Честно говоря, лучшего места никогда не искал. Я работаю и стараюсь сделать команду лучше, чем она была раньше. Никогда не подумаю о людях, что кто-то таким образом меня подсиживает. Принял эту команду, когда она находилась в долгах - почти 130 миллионов, но мы решали задачи. Наши бывшие игроки выступают в премьер-лиге. Байрамян, например. Многие мои подопечные, уходя в другие клубы, говорят мне "спасибо".

- Теперь будете проверять телефоны перед такими разборами матчей?

- Мне звонили многие тренеры, поддержали. Нужно же понимать, что футбол - это высокие эмоции. А раздевалка - это наше закулисье. Это должно оставаться внутри коллектива. Что ж, если считают, что это нормально, пусть снимают… Там нет оскорблений в адрес кого-то, никого не унижал. Да. Не раз употреблял одно слово, с этим не спорю.

- А вы говорили с тем футболистом, который выложил видео?

- Нет. Но это произносилось по ходу сезона, когда он выступал под моим руководством. Что было, то было. Но история вызвала резонанс. Люди небезразличны. Мне звонят, и понимаю, что такие слова нельзя произносить на людях. Внутри команды нужно воздерживаться. Но выкладывать в сеть мои эмоции - это неправильно. В любом случае, сделал для себя определенные выводы из этой истории, внесу коррективы. (Сергей ЕГОРОВ)