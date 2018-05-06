13:25 | Футбол — ФНЛ

"Тюмень" обыграла "Спартак-2" и догнала москвичей в турнирной таблице

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"Тюмень" обыграла "Спартак-2" со счетом 2:1 в рамках 37-го тура ФНЛ. Счет открыли хозяева поля, на 16-й минуте забил форвард Андреа Чуканов.

"Спартак-2" и "Томень" занимают 13-е и 14-е места в турнирной таблице лиги, имея в активе по 39 очков.

ФНЛ

37-й тур

"Тюмень" – "Спартак-2" – 2:1 (1:0)

Голы: Чуканов, 16 (1:0). Пантелеев, 63 – с пенальти (1:1). Чудин, 90+4 (2:1).

"Тюмень": Бучнев, Кузнецов (Степанец, 46), Гузь, Ненахов, Маслов, Саламатов (Богатырев, 80), Чудин, Рябокобыленко (Юсупов, 73), Шумилин (Муллин, 64), Ставпец, Чуканов.

"Спартак-2": Терешкин, Шанбиев, Сокол, Хомуха, Мамин, Тюнин (Нимели, 46), Полубояринов, Пантелеев (Леонтьев, 81), Бакаев (Руденко, 89), Ломовицкий (Давыдов, 46), Сакала.

Предупреждения: Ненахов, 47. Сокол, 90+2.

Судья: Панин (Дмитров).

6 мая. Тюмень. Стадион "Геолог".

Турнирная таблица ФНЛ

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

9 и 10 побед

14:24

)V(ax

Серьезно? Девятое и десятое места занимают? Что вижу во сне, то и пишу, так что ли?

14:01

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