"Томь" уступила "Нижнему Новгороду", "Тюмень" и "Мордовия" сыграли вничью

"Томь" дома проиграла "Нижнему Новгороду" (0:1) в матче шестого тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ. В параллельном матче "Тюмень" сыграла вничью с "Мордовией" (1:1).

"Томь" остается лидером в турнирной таблице. В активе у команды 13 очков после шести игр. Столько же у "Тамбова", который отстает по разнице забитых и пропущенных мячей.

ОЛИМП-Первенство ФНЛ

6-й тур

"Томь" (Томск) - "Нижний Новгород" - 0:1 (0:1)

Гол: Палиенко, 17 .

"Томь": Мелихов, Клещенко, Тихий, Зуйков, Шумских, Тлупов (Кузьмичев, 57), Ставпец (Сасин, 69), Кухарчук, Шалаев, С.Фомин (Калинский, 46), Казаев (Гвинейский, 76).

"Нижний Новгород": Сысуев, Абазов, Морозов, Хрипков, Федорив, Хайруллов, Игнатович (Гогличидзе, 71), Палиенко, Симанов (Нежелев, 74), Аюпов (Дан.Фомин, 16), Сергеев (Скворцов, 29).

Предупреждения: Зуйков, 36. Скворцов, 40. Казаев, 50. Хрипков, 64. Нежелев, 85.

Судья: Сухой (Люберцы).

12 августа. Томск. Стадион "Труд".

"Тюмень" - "Мордовия" (Саранск) – 1:1 (0:0)

Голы: Вотинов, 62 (1:0). Адаев, 90+1 (1:1).

Нереализованный пенальти: Петров (Мордовия), 32 (вратарь)

"Тюмень": Обухов, Васиев, Столяренко, Шакуро, Козлов, Коронов, Рябокобыленко (Теленков, 59), Лаук, Чудин, Парняков, Вотинов.

"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Ятченко, Сухарев, Лебедев, Климов, Руст.Мухаметшин, Адаев, Дворецков, Петров, Маркин (Поярков, 70), Русл.Мухаметшин.

Предупреждения: Рябокобыленко, 44. Сухарев, 63.

Судья: Федотов (Москва).

12 августа. Тюмень. Стадион "Геолог"