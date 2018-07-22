Стадион "Нижний Новгород" принял первый матч после ЧМ-2018: "Нижний Новгород" победил "Тюмень"

"Нижний Новгород" обыграл "Тюмень" в матче 2-го тура ФНЛ, который проходил в Нижнем Новгороде.
РОССИЯ. ФНЛ - 2018/2019
2-й тур
"Нижний Новгород" (Нижний Новгород) - "Тюмень" (Тюмень) - 2:1 (1:1)
Голы: Хайруллов, 7 (1:0). Вотинов, 45 - с пенальти (1:1). Делькин, 66 (2:1).
"Нижний Новгород" (Нижний Новгород): Сысуев, Хайруллов, Федорив, Морозов, Абазов, Нежелев (Скворцов, 62), Фомин, Симанов (Игнатович, 36), Аюпов, Чирьяк (Сергеев, 58), Делькин (Хрипков, 79).
"Тюмень" (Тюмень): Бучнев, Васиев, Столяренко, Шакуро (Рябокобыленко, 62), Хайманов, Коронов, Теленков (Лешонок, 74), Чудин, Парняков, Вотинов (Баев, 67), Малоян.
Предупреждения: Шакуро, 13. Фомин, 68. Васиев, 82.
Судья: ТУРБИН (Дмитров).
22 июля. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".