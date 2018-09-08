"Спартак-2" уступил "Нижнему Новгороду", прервав серию из пяти побед

"Спартак-2" уступил "Нижнему Новгороду" в матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ (3:1). Красно-белые прервали победную серию из пяти игр.
Олимп - ФНЛ
10-й тур
"Нижний Новгород" - "Спартак-2" (Москва) - 3:1 (2:0)
Голы: Аюпов, 7 (1:0). Аюпов, 32 (2:0). Руденко, 80 (2:1). Чирьяк, 90 (3:1).
"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Абазов, Хрипков, Хайруллов, Федорив, Аюпов, Симанов (Скворцов, 67), Игнатович (Абрамов, 86), Сергеев (Чирьяк, 73), Делькин (Семейкин, 88).
"Спартак-2" (Москва): Терешкин, Мамин, Миронов, Воропаев, Бакаев, Полубояринов, Тюнин, Рудковский, Митрога (Мазуров, 79), Руденко, Тиуб (Лопатин, 65).
Предупреждения: Хрипков, 14. Аюпов, 39. Игнатович, 41. Руденко, 45. Полубояринов, 62. Чирьяк, 90+1.
Судья: Васильев (Ижевск).
08 сентября. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".
В другом матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Балтика" уступила "Факелу" - 0:2.
"Балтика" (Калининград) - "Факел" (Воронеж) - 0:2 (0:0)
Голы: Лебеденко, 58 (0:1). Мануковский, 64 (0:2).
"Балтика" (Калининград): Помазан, Тишкин (Дзаламидзе, 61), Магаль, Таказов, Плиев, Каленкович, Григорьев, Шаваев, Касаев, Шешуков, Погребняк (Радунович, 68).
"Факел" (Воронеж): Кортнев, Цвейба, Божин, Осипенко, Кагермазов, Кузьмин (Афанасьев, 84), Ломакин (Макарчук, 60), Молодцов, Мануковский (Дутов, 78), Лебеденко, Бирюков (Бабенков, 75).
Предупреждения: Цвейба, 24. Тишкин, 27. Погребняк, 47. Кортнев, 82. Дутов, 88. Таказов, 89.
Удаление: Цвейба, 72.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
08 сентября. Калининград. Стадион "Калининград".