"Спартак-2" и дубль вышли из отпуска

Игроки второй команды "Спартака" и дублеры прибыли в Клинику спортивной медицины, которая расположена в Лужниках, информирует официальный сайт клуба. Всем спартаковцам для доступа в нее в преддверии стартующего 14 июня чемпионата мира были выданы специальные аккредитации ФИФА. Футболисты прошли медосмотр, и уже в начале следующей недели приступят к тренировкам на подмосковной базе в Тарасовке.

Вместе с партнерами в Лужники прибыли защитник Денис Кутин и нападающий Георгий Мелкадзе, вернувшиеся из аренды в "Тосно".

Напомним, что "Спартак-2" планирует сыграть в межсезонье пять контрольных матчей: 20, 26 и 29 июня, а также 3 и 10 июля. Столько же спаррингов проведет и дубль "Спартака". Контрольные игры молодежки намечены на 23, 27 и 30 июня, а также 6 и 14 июля.