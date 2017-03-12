"Сокол" назвал пенальти в свои ворота в матче против "СКА-Хабаровска" "придуманным"

На официальном сайте "Сокола" были опубликованы эпизоды из матча 26-го тура ФНЛ против "СКА-Хабаровска" (1:1). Описание пенальти, назначенного в ворота клуба из Саратова, гласит следующее: "Пенальти, придуманный Димидко и Шадыхановым, реализует Корян, 1:1".

Ранее эксперт "СЭ" Александр БОБРОВ сообщил, что московский арбитр Павел Шадыханов, находясь в хорошей позиции, почему-то решил, что Димидко упал не по собственной воле, а после фола соперника. Хотя на видеоповторе видно, что игрок хозяев поля завалился на газон просто потому, что хотел это сделать. Перченок в единоборстве с ним правила не нарушал.