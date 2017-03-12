Пенальти без фола в Хабаровске

"СКА-Хабаровск" вырвал ничью в матче с "Соколом" на 82-й минуте, успешно выполнив 11-метровый удар, ошибочно назначенный московским арбитром Павлом Шадыхановым. Судья, находясь в хорошей позиции, почему-то решил, что Димидко упал не по собственной воле, а после фола соперника. Хотя на видеповторе видно, что игрок хозяев поля завалился на газон просто потому, что хотел это сделать. Перченок в единоборстве с ним правила не нарушал.

– Вы не первый день в футболе и все сами понимаете. Есть такая поговорка: мы бедные, но гордые. Я считаю, что арбитр сегодня поступил сверх непорядочно, – цитирует официальный сайт "Сокола" главного тренера команды Вадима Хафизова. – В конце игры хозяева свалились на навал, с которым мы успешно справлялись, если бы не помог арбитр. (Александр БОБРОВ)